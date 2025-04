FirenzeViola Fiorentina Femminile, una fiducia ritrovata e il (difficile) sogno Champions

La Fiorentina Femminile riesce a portare a casa tre punti pesantissimi per continuare a sognare la Champions. Dopo la vittoria per 3-1 sulle bianconere, grazie alla doppietta di Janogy e al gol su rigore di Severini, le gigliate si portano a quota 38 punti, rimanendo a -3 dalla Roma, che in questa giornata ha avuto il turno di riposo.

Per la prima volta, la Fiorentina Femminile riesce a rimanere imbattuta per due match consecutivi contro la Juventus, in virtù della vittoria per 0-2 nella partita di andata della Poule Scudetto, giocatasi a Biella lo scorso 15 marzo.

Nella prima frazione di gioco, le viola sono riuscite a dominare, tirando 7 volte, di cui ben 3 di queste in porta. Numeri che, messi a confronto con gli 0 tiri delle bianconere, sottolineano l'atteggiamento propositivo della Fiorentina. Il primo tempo si è infatti chiuso sul 2-0 per la Fiorentina, con le firme sul tabellino di Janogy (con un gol di testa da vera numero 9) e Severini, che trova il raddoppio su rigore conquistato da Bredgaard.

Il copione del secondo tempo sembra ribaltarsi, in quanto la Juventus dimostra di non voler arrendersi, nonostante abbia già alzato al cielo il suo sesto tricolore. Sono infatti 6 i tiri in porta delle bianconere nei secondi quarantacinque minuti di gioco, con una super Francesca Durante che chiude la saracinesca. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco, la Fiorentina riesce a riprendere in mano il pallino del gioco, con Janogy che, sempre con uno stacco da centravanti pura, trova il gol del momentaneo 3-0. Anche il portiere della Juventus, Proulx, compie diversi interventi miracolosi, che evitano la goleada viola. Tra le tante occasioni salvate dal massimo difensore bianconero, da sottolineare quella in cui nega la gioia del primo gol in Serie A alla classe 2004 Della Peruta. L'unico gol della Juventus arriva soltanto al 91’, dopo un rimpallo a sfavore delle viola: si fa trovare reattiva la numero 17 bianconera, e Durante non può far nulla per evitare quello che sarebbe stato un clean sheet più che meritato.

Tre punti che fanno continuare a sognare la Fiorentina, che forse però ha sprecato troppe occasioni durante questa Poule Scudetto. Come riportato anche dalla stessa Janogy, la fiducia non manca alle ragazze di De La Fuente che dovranno replicare la performance di oggi anche sabato 3 maggio alle ore 12.30 contro l'Inter.