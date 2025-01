MAN, Chieste informazioni al Parma: costa 15 milioni

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina in edicola, scrive che la Fiorentina ha chiesto informazioni al Parma per Dennis Man. I viola stanno monitorando l'esterno offensivo in virtù delle difficoltà economiche riscontrate sul fronte Luiz Henrique. L’operazione si potrebbe fare per una cifra intorno ai 15 milioni. Man è un'idea e per il momento niente di più, questo non toglie che il suo entourage sia disposto a dialogare con chi dovesse bussare alla sua porta.