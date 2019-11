MALUSCI A FV, Basi solide ma la rosa va migliorata

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Garrisca al vento" curata da FirenzeViola.it per parlare dei principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Spero che la sconfitta di Cagliari sia stata solo un semplice incidente di percorso. I viola hanno avuto alti e bassi questa stagione ma non dimentichiamoci che questa squadra è stata fatta in quaranta giorni. La proprietà è cambiata e anche la dirigenza. Nell'arco degli anni che ho giocato a Firenze posso dire che quello di Cagliari è sempre stato un campo difficile. Mi aspetto innesti importanti per gennaio. La difesa viola, prima di Cagliari, stava facendo molto bene. Milenkovic, Pezzella e Caceres davano grande garanzia. L'uruguagio è entrato molto bene in questa squadra. Abbiamo giovani di grande prospettiva, abbiamo ricambi importanti. Deve essere infoltita la rosa ma le basi sono solide. Con Chiesa e Ribery davanti i viola hanno fatto quasi sempre bene poi però vedi il Vlahovic di Cagliari e vai in difficoltà. Io credo sia un giovane importante".