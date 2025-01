MALESANI A RFV, Calma su Palladino: è tra i migliori

L'ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla squadra viola e sull'allenatore: "Credo che la Fiorentina abbia uno degli allenatori più bravi usciti negli ultimi anni. Ha le idee chiare, per amore io ogni tanto guardo la Fiorentina. Non mi sembra che ci sia confusione, c'è solo carenza di risultati. Vedrete che più avanti queste parole vi verranno in mente. L'obiettivo non è di certo lo scudetto, la Fiorentina è sempre stata dove è adesso più o meno. Dopo quello che è successo a Bove la Fiorentina ha perso un po' di equilibrio, ma il calcio è cosi, ci sono questi momenti. Secondo me è stata molto brava la società a prendere Palladino e io gli darei fiducia. Lo lascerei lavorare in pace".

Come mai non mette un centrocampista in più? "Palladino ha iniziato giocando in una certa maniera, poi ha corretto la squadra e ha portato risultati. Adesso non vedo perché Palladino dovrebbe ricambiare. Io sono sempre stato per battezzare un sistema di gioco e cercare di migliorarlo. Lui è stato umile e ha cambiato il suo modo di giocare. Però ora perché dovrebbe ricambiarlo? Continuando a cambiare dai meno certezze ai giocatori. Per me questa che sta percorrendo è la strada giusta perché in tanti si sono esaltati. Vedi Kean, che è esploso. Io quando ero alla Fiorentina cambiavo Edmundo con Robbiati o Morfeo. E qualche volta qualcuno si è arrabbiato con me perché non li facevo giocare, ma perché dovevo cambiare? Anche io ebbi un mese in mezzo in cui c'era fermento. Ma noi allenatori dobbiamo avere la giusta serenità. Vedrete che fra poco verrete smentiti da Palladino".

Sulle parole di Pradè: "Da un dirigente mi aspetto questo. Bravo. Con queste parole ha difeso l'allenatore, crede in lui. Altrimenti avrebbe detto altro. Sa che doveva dirle per difendere il lavoro dell'allenatore. Si vede che qualcuno ha già la pancia piena e non va bene. Non è questione di gioco, è questione di uomini. Servono i piedi per terra".