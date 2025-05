Ikonè, se il Como non lo riscatta il Torino è pronto a trattare con i viola

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport tratta del prossimo mercato del Torino, soprattutto in attacco. Oltre a Francesco Pio Esposito si parla di un altro obiettivo, l'ex ala destra della Fiorentina Jonathan Ikonè. Se il centravanti dello Spezia andrebbe a ricoprire il ruolo di prima punta, Ikoné rinforzerebbe la batteria di ali/trequartisti a disposizione di Vanoli. Vagnati lo aveva già trattato a gennaio, ma senza trovare l’accordo con la Fiorentina per uno scambio con Sanabria. In prestito al Como da gennaio, i lariani ancora non hanno fatto sapere se intendono riscattarlo per 8 milioni o meno.

Così il Torino si è iscritto alla corsa per il francese comunque in uscita dalla Fiorentina.