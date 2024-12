M.QUARTA, Offerta del River: parti lontane ma c'è la base per chiudere

FirenzeViola.it

Lucas Martinez Quarta può tornare al River Plate. Il difensore della Fiorentina piace ai Millonarios, club in cui è cresciuto e con cui ha collezionato 104 presenze prima del trasferimento in Italia. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, adesso il River Plate ha presentato una prima offerta alla viola: la trattativa è appena iniziata. Attualmente c’è distanza tra domanda e offerta, ma le parti sono a lavoro e ci sono i presupposti per chiudere.