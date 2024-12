M. QUARTA, Il 2 Gennaio potrebbe firmare col River

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nelle pagine de La Nazione si guarda ai nomi del mercato di gennaio, sia in uscita che in entrata, facendo particolarmente attenzione alle date di questa settimana, che sarà decisiva per quello che è a tutti gli effetti un cambio della guardia in difesa. Sì, perché il primo gennaio non ci sarà tempo di festeggiare e brindare per Nicolas Valentini, atteso a Firenze proprio in quella data. Mentre il giorno dopo, come riporta il quotidiano, potrebbe essere il giorno del ritorno di Martinez Quarta al River Plate. Per ora la differenza tra domanda e offerta è di 2 milioni, e verrà limata al più presto per un’operazione che si farà.