LUTTO, Se n'è andato Aldo Agroppi: aveva 80 anni

È morto Aldo Agroppi: il grande ex calciatore e allenatore di calcio aveva 80 anni. Il decesso nella mattina di giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, città dove è nato il 14 aprile del 1944. Agroppi era ricoverato in ospedale da qualche giorno. Da giocatore è ricordato soprattutto per le sue oltre 200 presenze con la maglia del Torino, con cui ha vinto due Coppe Italia.

Da allenatore la sua carriera è stata piena di successi, come la promozione alla guida del Pisa di Romeo Anconetani nel 1981/82. Agroppi è stato anche sulle panchine di Fiorentina in Serie A (due volte, nel 1985 e nel 1993), Perugia, Padova e Como. Conclusa l’avventura di allenatore, si era fatto apprezzare per quella di commentatore, anche sulla Rai. Intorno alle 11 la salma di Agroppi sarà portata alla sala del commiato della Pubblica assistenza di Piombino.