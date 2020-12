LUTTO, L'Italia piange l'eroe Mundial Paolo Rossi

Una notizia terribile arriva nella notte a sconvolgere il mondo del calcio: è morto Paolo Rossi. Campione del mondo del 1982 e protagonista di quella cavalcata vincente in Spagna, con una tripletta al Brasile, due gol alla Polonia e uno in finale alla Germania. Complessivamente ne fece nove e insieme a Baggio e Vieri detiene il record di gol azzurro ai Mondali. È stato il primo giocatore, poi eguagliato da Ronaldo, a vincere nelle stesso anno il Mondiale, il titolo di capocannoniere e il Pallone d'oro. Nella carriera ha vestito le maglie di Vicenza, Perugia (dove fu squalificato per due anni per il calcio scommesse, dal quale poi risultò in realtà estraneo) , Juventus, Milan e Verona. A fine carriera è stato opinionista televisivo. Dopo Maradona, con la morte di Pablito se ne va un altro pezzo di storia del calcio italiano e mondiale. Rossi, toscano (nato a Prato e con un agriturismo ad Arezzo) , aveva compiuto a settembre 64 anni. Lascia la moglie Federica e tre figli, strappato ai suoi cari da un male incurabile ai polmoni.