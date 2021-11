LUCCHESI, Sta già bene: contro il Milan ci sarà

Quello che per il giovane difensore della Primavera Lorenzo Lucchesi sembrava essere un problema piuttosto serio - al punto tale da metterlo fuori causa per la sfida di sabato contro il Milan in prima squadra - si è rivelato nelle ultime ore un acciacco fisico risolvibile in poco tempo: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it infatti, il classe 2003 (dopo una serie di esami più approfonditi) già oggi dovrebbe riprendere ad allenarsi assieme ai più grandi, senza alcun tipo di limitazione, e dunque viaggia spedito verso la prima chiamata con la squadra di Italiano in vista della sfida contro i rossoneri. Con lui ci sarà anche il centrale e compagno di Primavera Frison che sarà chiamato - al pari di Lucchesi - a scegliere nelle prossime ore il nuovo numero di maglia in prima squadra.