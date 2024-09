LO MONACO A RFV, Beltran come centravanti è un errore

FirenzeViola.it

Lo storico direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per dire la sua sulle scelte di mercato dei viola: "Anche se su calcio di rigore, queste vittorie sono sempre le più belle. Era quello che serviva a questa Fiorentina. Poi ci son tanti altri giocatori che possono fare bene. Con Colpani, Gudmundsson e Kean la Fiorentina ha un gran tridente. Ha problemi dietro ma in generale si è mossa bene. La strada è questa".

Quindi promuove l'operato dei viola sul mercato?

"Alcuni problemi ci sono. Il Beltran preso come centravanti e per fare il centravanti in Italia è una topica grossa. Poi ci sono valutazioni che sono soggettive. Ad esempio su Infantino dico che poteva essere un valore aggiunto ma non ha avuto spazio. Quando si fanno valutazioni e si prendono i calciatori non si pensa solo al valore tecnico, ma a cosa si vuol fare con questo calciatore".

Che ne pensa invece di Pongracic e in generale della linea difensiva?

"Non mi piace parlare di calciatori che non conosco benissimo. Mi riservo di valutarlo. Il problema se lo porta dietro da tanto lì dietro. Nella Fiorentina fa una bella figura un calciatore normale come Quarta. Magari si poteva insistere e puntare di più su un centrale sicuro".

A gennaio arriverà però Nicolas Valentini.

"Sì, è un buon giocatore, ha già una struttura fisica importante. Però è un difensore mancino e la Fiorentina ne ha tanti, si fa fatica a metterli tutti insieme".

E invece che ne pensa dell'avvio di Colpani?

"Penso sia legato al peso della maglia. Mi ricordo un giocatore per cui stravedevo, a Catania era fortissimo. Andò alla Juve e si perse. Ci sono maglie che pesano di più. Ma per Colpani c'è ancora tempo e ha dalla sua il rapporto e la stima di Palladino, in più è un calciatore intelligente".