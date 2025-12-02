Lerda sulla Fiorentina: "Deve cominciare a ragionare umilmente"

Lerda sulla Fiorentina: "Deve cominciare a ragionare umilmente"
Oggi alle 12:48
di Redazione FV

L'ex allenatore, Franco Lerda, ha parlato a TMW della crisi della Fiorentina: "La situazione comincia a farsi seria. C’è già stato un cambio di allenatore. Ha un organico importante. In questo momento ha davvero pochi punti. Deve cominciare a ragionare umilmente e tirarsi fuori da questa situazione”.

Come spiega queste difficoltà?
“Ha anche investito sul mercato. Diventa difficile da fuori entrare nel merito. Giocare a Firenze soprattutto in casa, oggi, diventa pesante. La Fiorentina ha bisogno di vincere una partita per svoltare".