Lerda sulla Fiorentina: "Deve cominciare a ragionare umilmente"
FirenzeViola.it
L'ex allenatore, Franco Lerda, ha parlato a TMW della crisi della Fiorentina: "La situazione comincia a farsi seria. C’è già stato un cambio di allenatore. Ha un organico importante. In questo momento ha davvero pochi punti. Deve cominciare a ragionare umilmente e tirarsi fuori da questa situazione”.
Come spiega queste difficoltà?
“Ha anche investito sul mercato. Diventa difficile da fuori entrare nel merito. Giocare a Firenze soprattutto in casa, oggi, diventa pesante. La Fiorentina ha bisogno di vincere una partita per svoltare".
Pubblicità
Primo Piano
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
3 Unità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Copertina
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com