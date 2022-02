LEDESMA, Viola un pelino sopra alle due romane

A parlare degli argomenti del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Cristian Ledesma.

Le sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri? Come si immagina la seconda parte di stagione della Lazio? "Certamente, perché è un allenatore importante. Mi piace la sua tranquillità nell'analizzare le partite. Per quanto riguarda la Lazio, hai mancanza di ricambi lì dietro, sei molto corto se si fanno male Acerbi e Luiz Felipe. Mi aspetto qualche passo in avanti in più, che c'è stato. Ci vorrà tempo, ma anche i giocatori giusti e la testa giusta. Non è facile abituarsi a un nuovo tipo di calcio dopo 5 anni di Inzaghi".

Con l'arrivo di Vlahovic dove può arrivare la Juventus? "Secondo me può arrivare in Champions. E' un acquisto importantissimo. Con la fame e la forza che ha può sicuramente recuperare tanto terreno, anche con Zakaria. La Juve si è rimessa in sesto, ha capito cosa gli serviva per recuperare, magari difendersi di più. Adesso vedo in difficoltà il Milan, perché non ha avuto difficoltà. Nelle partite importanti non è riuscito ad essere il Milan che era in passato, anche per infortuni e Covid. L'Atalanta verrà fuori in questa parte di campionato, vedo Gasperini convinto delle proprie idee. Vedo bene l'Inter, poi il Napoli se è al completo può competere in alto, sennò fa fatica".

Le romane e la Fiorentina lotteranno solo per il sesto posto? "Penso che la Fiorentina abbia una fisionomia di gioco che può portarla più in alto. La voglia di rivalsa della città dopo l'addio di Vlahovic può dargli qualcosa di più. la vedo un pelino sopra alle romane".