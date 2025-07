Le manovre viola sul mercato, tra centrocampo e attacco, ecco le priorità

Sul Corriere dello Sport spazio ai piani mercato della Fiorentina: la priorità rimane quella del centrocampista. A tal proposito, Hans Nicolussi Caviglia resta nel mirino seppure defilato: la Fiorentina è tornata a parlarne coi suoi procuratori, che tra l’altro sono gli stessi di Kean e Dzeko. Al momento non è un’ipotesi calda, ma rimane senz’altro un’opzione da seguire viste anche le cifre abbordabili (10 milioni) e il desiderio del ragazzo di tornare in Serie A. In generale l’obiettivo principale dei viola resta Simon Sohm, però non alle cifre attuali. Il Parma chiede 20 milioni, Pradè e Goretti si sono spinti a 13. L’auspicio è che con la buona volontà dei ducali si riesca a trovarsi più o meno a metà strada.

Capitolo attacco, scrive il Corriere: la Fiorentina sta cercando di sfoltire il reparto offensivo. La cessione di Maat Caprini in prestito secco al Mantova ne è la dimostrazione. Una volta che la società viola avrà diminuito il numero di attaccanti, potrà pensare alle entrate. Più difficile Sebastiano Esposito. Resta da tenere presente Cristian Volpato, classe 2003 del Sassuolo. Il suo agente è passato dal Viola Park una settimana fa: chissà che i primi approcci non possano trasformarsi in una trattativa col Sassuolo.