LAFONT, ACF non lo controriscatta: le cifre...

La Fiorentina non controriscatterà Alban Lafont che dunque resta definitivamnete al Nantes. Sono state ore di confronto in casa viola, anche con l'entourage del portiere classe 99, arrivato alla Fiorentina nel 2018 ma girato in prestito biennale al Nantes un anno dopo. Ma alla fine il club ha deciso: per Lafont non verrà esercitato il controriscatto dopo che il Nantes aveva esercitato l'opzione di riscatto. La cifra complessiva dell'operazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.