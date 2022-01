LADY PIATEK, Ecco chi è la moglie del neo viola

All'aeroporto di Firenze, con il neo acquisto Krzysztof Piatek, è atterrata anche la bella moglie Paulina Pryok, anche se gli amici dicono che preferisca essere chiamata Paula. Elegante senza voler essere appariscente, Lady Piatek è una trentenne modella polacca, con cui il giocatore sta insieme da oltre 7 anni e che lo ha accompagnato anche nella precedente esperienza italiana. Blogger e influencer è molto seguita su Instagram dove conta oltre 74mila follower, ma è anche un avvocato avendo studiato all'Università di Breslavia (anche se il precedente trasferimento in Italia aveva "bloccato" la sua attività). Nonostante il marito l'abbia voluta al suo fianco in questa giornata importante per la sua carriera (ha voluto tanto tornare in Italia), Paulina è rimasta sempre un passo indietro per non disturbare. Basti pensare che la coppia, quando si è sposata, lo ha fatto in gran segreto e con una cerimonia con pochi intimi in un castello, pubblicando le foto a cose fatte.