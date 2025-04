FirenzeViola La partita più pazza dell'anno finisce 2-2: un punto a testa per Milan e Fiorentina

La partita più pazza dell'anno finisce 2-2 tra Milan e Fiorentina. Nell'anticipo serale di San Siro succede veramente di tutto tra gol, parate clamorose dei portieri, gol annullati e tantissime occasioni. L'inizio di partita è tutto a tinte viola, prima con Gudmundsson che propizia l'autogol di Thiaw dopo aver fatto fuori Tomori in area, poi con Kean che segna al decimo minuto dopo una grande azione della Fiorentina iniziata da Fagioli e rifinita da Dodo, tra i migliori in campo. Poi però il Milan si sveglia e inizia a macinare gioco, trovando quasi subito la rete con Abraham che accorcia la misura già prima della fine del primo tempo chiuso con occasioni da entrambe le parti.

Nel secondo tempo inizia meglio il Milan che impensierisce diverse volte De Gea prima di segnare con l'ex della sfida Jovic, abile a sfruttare un'indecisione della difesa viola su un passaggio sbagliato. Da quel momento, il caos: Kean va vicino al gol almeno un paio di volte così come Beltran, alla fine la Fiorentina esulta anche per un gol di Dodo annullato però dopo pochi istanti dal VAR per fuorigioco. Dall'altra parte un monumentale De Gea salva almeno 5-6 volte sulle sortite offensive del Milan.

Alla fine è un pareggio che alla Fiorentina serve per muovere ancora la classifica in attesa di tutte le altre partite. Il rammarico è solo per quell'inizio che aveva fatto sognare una serata diversa. Viola che agganciano momentaneamente la Lazio a 52 punti, tenendo il Milan al nono posto a 4 punti di distanza.