La Fiorentina si avvicina ancora a Fagioli: pronti 16 milioni per la Juventus

Ulteriori passi avanti nella trattativa tra Fiorentina e Juventus per Nicolò Fagioli, ormai a un passo dal vestire la maglia viola. I due club stanno per trovare un accordo per una cifra attorno ai sedici milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita: la Fiorentina sembra intenzionata ad avvicinarsi ulteriormente alla richiesta dei bianconeri e per questo si respira sempre più ottimismo per la chiusura di una trattativa che arriverà a questo punto fino agli ultimi minuti di calciomercato.