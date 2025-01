FirenzeViola La Fiorentina non prende posizione su Comuzzo. Col Napoli si tratta

vedi letture

La Fiorentina sceglie la linea del profilo basso e dell'attesa sulle questioni scottanti a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Prima della conferenza stampa di presentazione di Pablo Marì, il club aveva l'occasione di prendere posizione per quanto riguarda la possibile partenza di Pietro Comuzzo in direzione Napoli, invece ha scelto di non sbilanciarsi e aspettare lo sviluppo della trattativa prima di comunicare le proprie volontà pubblicamente.

Ferrari si concentra solo su Marì

Il direttore generale Alessandro Ferrari, che prima della presentazione di Folorunsho ormai 10 giorni fa si espresse anche su temi legati all'attualità della Fiorentina, oggi ha scelto di concentrarsi unicamente sulla presentazione dell'ultimo arrivo sul mercato, il difensore argentino definito "un ragazzo che, con i suoi valori e coi suoi modi, può aiutare il gruppo a essere più unito e compatto".

Il punto sulla trattativa Comuzzo-Napoli

L'addio del giovane difensore classe 2005 non è affatto impossibile e le parti stanno trattando senza sosta per trovare una soluzione. Stamani è andato in scena un altro incontro tra l'agente del calciatore, Michelangelo Minieri, e il ds del Napoli Giovanni Manna con i partenopei intenzionati ad avvicinarsi ulteriormente alle richieste della Fiorentina. Nuovi aggiornamenti sono attesi in queste ore.