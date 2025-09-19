La Fiorentina manca di qualità. Corriere dello Sport: "Gud, Fazzini e Nicolussi si scaldano"

vedi letture

Per il Corriere dello Sport alla Fiorentina, nelle prime tre giornate di campionato, è mancata una cosa sopra a tutte: la qualità. La qualità nel gioco, nella manovra di squadra, nelle invenzioni estemporanee del singolo che vanno oltre le difficoltà corali contingenti, forse l’unico modo per creare difficoltà al Napoli nella partita in cui la mancanza è parsa evidente. Ora è il momento giusto per metterla in campo e il modo è semplice: chiederla ai calciatori che più ne sono dotati. Tipo Gudmundsson, Fazzini e anche Nicolussi Caviglia, tre che contro il Napoli o non c’erano o sono subentrati quando poco o nulla rimaneva da fare per evitare la sconfitta.

Però, ad esempio, l’ex Empoli in campo sullo 0-3 la qualità l’ha subito portata alla causa viola e la Fiorentina ha disputato una mini-partita nella partita di altro tenore e chiaramente, non solo per questo, è diventato ed è un’opzione domenica per il Como. E sempre ad esempio, accanto allo stesso Gudmundsson nella versione col doppio trequartista alle spalle di Kean, formula il 3-4-2-1 che è nelle corde della Fiorentina e che garantirebbe forza, profondità, imprevedibilità e soluzioni varie in fase d'attacco. Ma Fazzini può avere spazio anche come mezzala andando a posizionarsi al fianco di Nicolussi Caviglia, che a sua volta alzerebbe il livello nella costruzione del gioco.