La Fiorentina ha vinto solo un match dei 6 giocati contro squadre greche

vedi letture

In Conference la Fiorentina ha patito in troppe occasioni, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. La squadra di Palladino ha perso a Nicosia con l’Apoel e pareggiato a Guimaraes ma soprattutto vanno considerate le false partenze: a San Gallo in Svizzera andò in svantaggio, poi ne fece due ma fu raggiunta sul 2-2, prima di segnarne altri due. Con l’Apoel andò sotto di 2 gol, a Guimaraes Mandragora pareggiò a 3’ dalla fine dopo il gol di Gustavo Silva. Inoltre, la Fiorentina ha vinto solo uno dei 6 match con club greci nelle competizioni europee (3 pareggi e 2 sconfitte).

I precedenti della Fiorentina contro squadre greche

In Coppa Uefa un solo precedente (in gara unica in Grecia): Aek Atene-Fiorentina il 21 novembre 2007: 1-1, con gol viola di Osvaldo.

In Europa League due doppie sfide:

Paok Salonicco-Fiorentina, il 23 ottobre 2014: 0-1 con gol di Vargas.

Fiorentina-Paok Salonicco, 6 novembre 2014: 1-1 con gol di Pasqual.

Paok Salonicco-Fiorentina il 15 settembre 2016: 0-0.

Fiorentina-Paok Salonicco, 24 novembre 2016: 2-3 con gol di Bernardeschi e Babacar.

In Conference League la sfida secca all'Olympiakos in finale, terminata 1-0 per i greci con gol di El Kaaby.