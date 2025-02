L'ora di Beltran. Tallona Zaniolo e Gud, per la Gazzetta domani sarà lui il nove

vedi letture

Per La Gazzetta dello Sport è Lucas Beltran il favorito, nel ballottaggio con Nicolò Zaniolo e Albert Gudmundsson, per prendere il posto dello squalificato Moise Kean domani nell'attacco della Fiorentina. L'argentino è in lotta serrata con l'ex Roma e l'islandese per la maglia da centravanti e secondo la Rosea dovrebbe essere lui a spuntarla, date le caratteristiche con cui era sbarcato a Firenze nel 2023 che lo annunciavano come un bomber, quale si era dimostrato in patria con il River Plate.

E’ lui il favorito per giostrare al centro dell’attacco di una Fiorentina che nelle prossime tre partite si gioca moltissimo per poter ambire a una posizione di prestigio - scrive il quotidiano -. Palladino sa di essere uscito dal mercato di gennaio con una rosa rinforzata, soprattutto in attacco, e premesso che di Kean ce n’è uno solo, le “spalle” che lottano per un posto al sole sono appunto Beltran, Gudmundsson e il nuovo arrivato Zaniolo. Tutti giocatori che hanno la chance per recuperare il tempo perduto con una prima parte di stagione non proprio brillantissima.