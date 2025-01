L. HENRIQUE, Si inserisce lo Zenit, occhio al Newcastle

© foto di pietro.lazzerini

Come riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, su Luiz Henrique è piombato lo Zenit San Pietroburgo. La trattativa con la società russa si aggirerebbe sui 25 milioni di euro. Come vi abbiamo informato sulle nostre pagine, dall'Inghilterra rimangono forti Crystal Palace e Nottingham Forest, in più - riferisce Esporte News Mundo - c'è il Newcastle. Il giocatore brasiliano è attualmente in vacanza, quindi si dovrà attendere ancora qualche giorno per sapere di più sul suo futuro.