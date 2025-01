L.HENRIQUE, 2025 al top: mi sento giocatore di livello

A pochi giorni dal premio "Pallone d'oro" che lo ha eletto miglior giocatore del Sudamerica, l'attaccante del Botafogo Luiz Henrique - obiettivo di mercato della Fiorentina per gennaio - ha rilasciato un'intervista al quotidiano Ovación, non nascondendo tutta la sua felicità per il titolo vinto: "Quando al termine della finale della Libertadores dissero che ero il migliore della partita, pensavo già di essere il migliore d'America. Quindi mi sono fatto il tatuaggio commemorativo… poi i miei amici che lavorano con me mi hanno detto che non ero ancora stato eletto "Re d'America" (ride). Ma il tatuaggio era già fatto, non c'era più niente da fare. Nel mio cuore e nella mia testa sapevo che sarei stato il Re d'America" ha detto il classe 2001 che poi ha aggiunto: "Stavo viaggiando con la mia fidanzata, ero per strada, i miei amici e la mia famiglia mi hanno mandato un messaggio dicendo che ero diventato davvero il re d'America. Ero molto felice di competere con un giocatore come Messi, per me il migliore al mondo. Sono un giocatore che gioca in Brasile, Messi gioca a calcio da tanto tempo, gareggia per tante cose.

Sono stato molto felice di vincere questo premio. È stato un grandissimo onore. Significa molto perché voglio vincere sempre". Infine un sogno per il 2025: "Mi piace giocare sotto pressione, con tifosi rivali, è bello, posso dimostrare di più il mio calcio: posso far vedere che sono un giocatore di alto livello. Il nuovo anno? Spero che sia meglio del 2024. Per migliorare ogni anno e per essere sempre ad alto livello, bisogna giocare sempre in squadre di alto livello".