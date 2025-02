RFV L'ex ad dell'Inter Paolillo ottimista: "Le italiane faranno bene nelle rispettive Coppe"

vedi letture

Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante 'Chi si Compra?' in vista della sfida di domani sera tra la Fiorentina e i nerazzurri: “La partita di domani tra Fiorentina e Inter è strana, sia per il minutaggio sia per come è nata. Mi aspetto comunque una partita vivace e combattuta. La Fiorentina ha bisogno di recuperare punti per conquistare dei posti in Coppa. L’Inter invece ha l’obiettivo di raggiungere il Napoli e ha dalla sua una rosa ampia che le permette dei cambi che sono di qualità quasi pari ai titolari".

Secondo lei le tante partite che si giocano ora vanno incontro solo ad esigenze economiche?

"Tutto nasce dal tentativo di far nascere la Superlega per far guadagnare di più i club importanti. Uefa e Fifa per evitarlo si sono inventate questi tornei più lunghi che permettono di fare incassi più grandi alle società. L'obiettivo è quello di incassare di più. Di questo passo però, per me, si faranno i conti con gli infortuni dei giocatori: i muscoli hanno un limite di sopportazione e già adesso stiamo iniziando a vedere tantissimi infortunati".

Come vede le italiane impegnate in coppa?

“Le italiane sono messe bene perché si stanno adattando a questo elevato numero di partite da giocare. Sono molto ottimista. L’Inter può vincere la Champions, Marotta la meriterebbe”

PER L’INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST