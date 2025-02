L'europa passa da Atene, per la Gazzetta Commisso vuole arrivare in fondo alla Conference

La Fiorentina il 6 di marzo giocherà ancora ad Atene, all’Apostolos Nikolaïdīs, lo stadio del Panathi- naikos che, eliminando giovedì. La Viola nella capitale greca dove ha perso la finale conl’Olympiacos.Palladino: «So che è una ferita aperta. Ieri pomeriggio, appena terminato il sorteggio Raffaele Palladino ha parlato al Viola Park: «So che Atene è una ferita aperta per Firenze, potrebbe essere una bella rivincita per noi. Affrontiamo una squadra storica, ha vinto 20 campionati, è al terzo posto nel suo torneo. Sappiamo che è un ambiente caldo. Li studieremo e cercheremo di affrontarli al meglio, l’obiettivo è passare il turno».

Passare il turno è il mini- mo per la Fiorentina, non solo l’obiettivo. La squadra di Palladino è già uscita dalla coppa Italia e in campionato deve lottare per riguadagnarsi l’Europa. Ma, soprattutto, il suo presidente Rocco Commisso vuole ancora arrivare in fondo e il sorteggio ha messo i viola nella condizione di poter «sbattere» sul favoritissimo Chelsea che ha dominato il tabellone delle 36 squadre che si è giocato dai primi di ottobre al 19 dicembre. «Io sono felice di giocare per un ulteriore trofeo - ha aggiunto il tecnico - È assurdo dire che una coppa non sia all’altezza. Per me la coppa è tutto, io sono qua anche per questo, essere in Europa è moti- vo d’orgoglio. Non vedo l’ora di giocare e di vincere».