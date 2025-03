FirenzeViola L'Atalanta di Gasperini torna al Franchi: precedenti e numeri contro la Fiorentina

Domenica 30 marzo alle 15 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina ed Atalanta. I Viola sono in cerca di un risultato utile per rimanere attaccati alla corsa per il quarto posto che attualmente li vede distanti a 5 punti dal Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, mentre per i bergamaschi il discorso è ben diverso, dopo la delusione casalinga contro l'Inter si trovano probabilmente all'ultima chiamata per quanto riguarda la lotta scudetto visto che attualmente si trovano a -6 dall'Inter capolista e a -3 dal Napoli che insegue i nero azzurri. I bergamaschi dovranno fare a meno di Ederson in mezzo al campo in quanto squalificato e Gasperini seguirà la partita dalla tribuna vista la squalifica procurata contro l'Inter.

Il rapporto di Gasperini con Firenze

Il tecnico di Grugliasco, fresco vincitore del premio Bearzot da cui non ha escluso un futuro alla Roma e quindi lontano dall'Atalanta, con Firenze ha sempre avuto un rapporto "conflittuale". Dalla famosa maglietta regalata a Gasperini dopo i cori che tanto gli avevano dato noia fino alle polemiche per un Chiesa troppo "tuffatore", domenica prossima sarà l'ennesimo episodio di una storia d'amore e soprattutto odio nata ai tempi in cui Gasperini sulla panchina del Genoa si lottava un posto in Champions League con la Fiorentina di Prandelli.

I precedenti al Franchi dell'Atalanta di Gasperini

I Viola hanno sempre dato del filo da torcere all'Atalanta di Gasperini che non ha mai avuto vita facile contro i gigliati, soprattutto a Firenze. Da quando Gasperini siede sulla panchina dei nerazzurri (2016), i bergamaschi in campionato sono riusciti ad espugnare il Franchi solamente 2 volte, l'ultima vittoria al Franchi dell'Atalanta risale alla 30° giornata nel 2021. Il bilancio generale delle sfide al Franchi vede dunque 3 vittorie per la Fiorentina 3 pareggi e 2 vittorie per l'Atalanta.