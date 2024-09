KOUAME, Sarà rinnovo: incontro dopo la sosta

Fonte: Luciana Magistrato

Lontano dalla Fiorentina per gli impegni contro la propria Nazionale (la sua Costa d'Avorio giocherà venerdì contro lo Zambia e martedì 10 settembre col Ciad per un doppio impegno per le qualificazione ai mondiali), vicino nelle idee future: Christian Kouame sembra a un passo dal rinnovo col club viola. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'attaccante ivoriano - che in estate sembrava potesse anche lasciare Firenze - continuerà con la Fiorentina. Al suo ritorno in Italia è previsto un incontro con la società e il suo agente, per lui pronto un rinnovo fino al 2027.