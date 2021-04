KOKORIN, Ha lavorato con il pallone: obiettivo Juve?

Notizie importanti sul fronte Aleksander Kokorin: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'attaccante russo - dopo settimane di riabilitazione dopo la lesione subita a marzo nel corso del match contro la Roma - nella giornata di oggi è tornato per la prima volta a lavorare con il pallone. La sua forma fisica ovviamente è ancora molto da registrare per cui la sensazione è che l'ex Spartak non si guadagnerà la convocazione né contro il Sassuolo né contro il Verona martedì prossimo ma, a questo punto, si preparerà per essere a disposizione contro la Juventus nel big match del 25 aprile al Franchi.