Kean-Nico, la zucca trasformata in carrozza e viceversa. Gazzetta: "La scommettevi una pizza?"

"Kean-Gonzalez, affare capovolto. La Fiorentina gode, la Juve piange". Con questo titolo La Gazzetta dello Sport si proietta sull'imminente Fiorentina-Juventus, volgendo lo sguardo agli affari tra le due società nell'ultimo mercato estivo, decisamente di diversa riuscita. Nico Gonzalez ha chiuso la scorsa stagione con 16 gol in più di Moise e domani affronterà il 25enne azzurro al Franchi da meno 17: 20 reti tra Serie A e Coppe per il neo viola e 3 per l’argentino juventino. Alzi la mano chi lo scorso agosto avrebbe scommesso una pizza - scrive la Rosea -.

I 13 milioni (più 5 di bonus) spesi dalla Fiorentina per Kean sembravano tanti e adesso si sono rivelati un affare. Mentre i 33 (8 più 25 di riscatto obbligatorio) pagati dalla Juventus per Gonzalez si sono svalutati e fanno piangere i conti. Sette mesi dopo, la zucca si è trasformata in carrozza e la carrozza in zucca. Questione di gol, ma anche di apporto. Dove finisce il conteggio delle reti, comincia quello degli infortuni. Kean ha chiuso la storia con la Signora dopo un campionato da zero reti e 18 partite saltate per guai fisici. Un altro film quest’anno: 33 presenze e appena 3 gare forzatamente ai box.

Manca all'appello l'altro grande ex. Però Motta, almeno inizialmente, al Franchi non sembra voler puntare sulla rabbia dell’altro grande ex, quel Dusan Vlahovic sbarcato a Torino tre anni fa per 70 milioni (più 10 di bonus), sempre più separato incasa alla Juventus e ancora a secco negli incroci contro la Fiorentina.