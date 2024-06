KEAN, La trattativa prosegue: intesa più vicina

Fonte: Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Dopo aver riaperto i rapporti negli scorsi giorni, la trattativa tra Juventus e club viola è entrata nel vivo dopo l'apertura totale del giocatore e anche quella dei bianconeri che dopo aver già dato l'ok nel gennaio scorso al trasferimento all'Atletico Madrid, poi saltato per problemi fisici riscontrati alle visite, ha intenzione di privarsi definitivamente dell'attaccante classe 2000 in questa sessione di calciomercato possibilmente entro il 30 giugno per motivi di bilancio.

Dopo l'iniziale richiesta di 20 milioni, le parti stanno cercando l'accordo ad una cifra inferiore ai 15 milioni con il calciatore pronto a firmare un contratto pluriennale con la Fiorentina. Sono ore calde per Moise Kean: potrebbe essere lui il primo acquisto estivo dei viola.