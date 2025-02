Kean, Arsenal e Tottenham sul centravanti. La rivelazione di TuttoSport

In Inghilterra, in modo particolare nella capitale Londra, hanno iniziato a mettere nel mirino Moise Kean. Le prestazioni e i gol del centravanti della Fiorentina non sono passate inosservate agli occhi delle big di Premier League. Su tutte, secondo quanto riportato da TuttoSport, sembrano Arsenal e Tottenham le formazioni maggiormente interessate all'ex attaccante della Juventus. Emissari degli Spurs sono attesi a San Siro domani sera per vederlo all'opera contro l'Inter, mentre ci pensa, così come pensa a Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, l'Arsenal. In chiave Gunners da sottolineare gli ottimi rapporti tra l'agente di Kean, Alessandro Lucci, e il club londinese.

A fronte dei 19 gol stagionali a neanche metà febbraio, la clausola rescissoria da 52 milioni di euro inserita all’interno del suo contratto lo scorso giugno sembra quasi bassa. Arsenal e Tottenham ci pensano ma tutto sarà rimandato a fine stagione. Prima Kean dovrà continuare a trascianre in alto la Fiorentina.