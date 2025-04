Kayode: "Perdere due finali di Conference è stato straziante. Abbiamo deluso i tifosi"

Michael Kayode, difensore attualmente in prestito al Brentford dalla Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club inglese ripercorrendo le tappe della sua carriera che ovviamente comprendono il passaggio dal Gozzano alla Primavera viola e successivamente l'esperienza in prima squadra: "A 16 anni ho avuto la possibilità di pensare come un adulto giocando in Serie D, è stato un momento di crescita importante per me. Quello però era un livello comunque non professionistico e passare alla Primavera della Fiorentina, dove giocavo con ragazzi che avevano di media un paio d'anni più di me, è stato un passo avanti nella carriera, non un passo indietro".

Poi il grande salto e l'inizio dell'avventura con Italiano e la prima squadra. Il primo giocatore da menzionare è ovviamente Dodo, compagno di ruolo ma anche amico fuori dal campo: "Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, non ci sono mai stati problemi tra noi nonostante giocassimo nello stesso ruolo. Ho solo cose belle da dire su di lui. È sempre stato molto generoso e gentile nei miei confronti".

Interessante anche il lungo passaggio che riguarda la Conference League e ovviamente anche le due finali perse: "È un'esperienza straziante perdere due volte di fila, ma l'esperienza per arrivarci è stata fantastica. Penso che molte persone sottovalutino l'importanza di questa competizione perché non è frequentata da squadra top a livello mondiale come Real Madrid o Manchester United, ma è una competizione molto bella. Purtroppo, l'esperienza di perdere due volte è orribile. Deludi i tifosi e ferisci il tuo orgoglio personale. Certo è che per me, essere coinvolto in due finali è qualcosa che ho apprezzato davvero, ed è stata una delle sensazioni più belle della mia vita. Perdere è orribile ma ti dà motivazione per riprovare a vincere di nuovo. Ti rende mentalmente resiliente e forte. Vincere un trofeo è la sensazione più bella che si possa provare e, una volta vinta, si desidera ripeterla".

Infine, affrontando il discorso legato al Brentford e alla Premier League: "Fin da bambino volevo giocare in Premier. Ho iniziato con la Primavera della Fiorentina allenata da Aquilani, che ha giocato in Inghilterra con il Liverpool. Ho parlato a lungo con lui per sapere com'è la Premier e mi ha detto di dire sì. Prima di venire qui ho guardato molte partite e penso che, per le mie caratteristiche, Brentford sia uno dei posti migliori in cui stare. Ho sempre sperato di poter giocare in Premier e ho pensato che il Brentford fosse il posto migliore per farlo".