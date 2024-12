JUV-FIO, Gara sospesa per 2' per cori razzisti contro Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina-Juventus si ferma al 7'. Il motivo, come riportato da SkySport, sono i cori di discriminazione razziale che, secondo Dusan Vlahovic, i circa mille tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti hanno intonato verso l'ex viola. L'arbitro Mariani, richiamato dal serbo, sospende la gara per un paio di minuti. Il tempo di far passare un messaggio all'altoparlante in cui si avverte il pubblico ospite sulle possibili conseguenze di ulteriori cori di questo tipo. A esortare alla calma i tifosi ospiti anche il capitano, Luca Ranieri. Situazione che adesso pare sotto controllo, si riparte a giocare al 10'.