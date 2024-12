JUV-FIO 1-1, La pareggia Kean, che non esulta: applausi per l'ex

FirenzeViola.it

Moise Kean punisce la Juventus. Il grande ex punisce il club che lo ha cresciuto e lanciato nel mondo del calcio, lo fa al 38', con un colpo di testa sottomisura su cross splendido di Adli. Pennellata del francese, col destro, dalla trequarti, Kalulu scavalcato e capocciata del numero venti in viola, che fa 11 in campionato (15 in stagione). Primo gol di testa per Kean, che subito dopo aver colpito chiede scusa alla curva juventina. Il pubblico dello Stadium apprezza il gesto e applaude l'ex attaccante.