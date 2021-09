ITALIANO, Bello non subir gol. Vlahovic strada giusta

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa della Dacia Arena dopo il successo di questo pomeriggio contro l’Udinese: “Dopo l’Inter, dove la squadra ha fatto per 70’ una grande gara, volevamo reagire in termini di punti: aver vinto è importante. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo fatto un primo tempo ottimo, mentre nel secondo l’Udinese ci ha messo in difficoltà e col cambio di sistema ci ha sorpreso: la sofferenza però ci sta, in Serie A è così. Bravo Dragowski, ci prendiamo i tre punti. L’assenza di gol subiti? Conta perché è sempre un obiettivo: è importante che i difensori non prendano reti, così come per l’attaccante è importante far gol. Non era mai successo e siamo contenti. Cosa non mi ha convinto oggi? Quando l’avversario alza il baricentro e ci mette pressione, iniziamo a perdere lucidità: dobbiamo migliorare su questo. La gara di Vlahovic? E’ un 2000, è giovane ed ha margini di miglioramento incredibili. Lui lavora 90’ per la squadra, lotta e difende: oltre ad essere un attaccante che vede la porta, è sulla strada giusta”.