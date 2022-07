IND. FV, Viola al Trofeo Gamper? I club ne parlano

La Fiorentina potrebbe essere l'avversaria del Barcellona al prossimo Trofeo Gamper in programma i primi d'agosto al Camp Nou. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo i ritiri di Milan e Roma - non senza qualche polemica - il club blaugrana starebbe parlando proprio con la società viola per organizzare la prestigiosa amichevole in memoria di Hans Gamper, fondatore del club. Non solo Riqui Puig insomma: i dialoghi tra Fiorentina e Barcellona in questi giorni sono molto fitti.