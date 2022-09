IND.FV, Terracciano: priorità al rinnovo con ACF

Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in queste stagioni. E così dopo l’interesse della Lazio, anche il Milan, che ha uno dei portieri più forti - se non il più forte - della serie A (Maignan) è alla ricerca di un altro portiere altrettanto affidabile quando chiamato in causa da affiancargli, meglio se italiano per le famose liste.

Ma la fiducia di Italiano e il feeling ormai consolidato con la difesa alla quale dà maggiore sicurezza rispetto a Gollini non portano certo il portiere viola a guardarsi troppo intorno nonostante la scadenza al 2023. Un primo approccio tra le parti c’era già stato ad inizio estate ma poi le priorità di mercato hanno rinviato l’incontro decisivo che potrebbe tenersi a breve. Le richieste del portiere, che ora percepisce 300mila euro, è di arrivare a 800 e allungare un paio di anni.