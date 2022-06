IND. FV, Primavera e donne giocano a Sesto?

Arrivano importanti novità in casa Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, a partire dalla prossima stagione la Fiorentina Femminile e la Primavera non giocheranno più le partite casalinghe al Bozzi. Sembra infatti ad un passo l'accordo con la Sestese Calcio per l'utilizzo dello stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino, impianto appunto della Sestese. Tutto questo ovviamente prima di spostarsi definitivamente al Viola Park, che sarà la nuova casa della Fiorentina.