IND. FV, Prep. portieri Primavera: in arrivo Criaco

È stato ormai completato lo staff tecnico della Fiorentina Primavera, che per il terzo anno consecutivo sarà guidata da Emiliano Bigica: il tecnico barese sarà coadiuvato come allenatore in seconda da Alessandro Unghero (già presente a Moena per il ritiro e successore di Paolo Riela, “promosso” come match analyst in prima squadra con Montella). Nelle ultime ore si è riempita però anche la casella relativa al preparatore dei portieri: saluto Emiliano Betti (da poche settimane in forza al Milan), secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it i baby Brancolini, Nannelli e Chiossi saranno allenati nella prossima stagione da mister Andrea Criaco, reduce dall’esperienza in Serie D con il Sasso Marconi e con un passato anche nella Spal (la Primavera si è ritrovata in questi giorni alle Caldine e a breve si trasferirà a San Piero a Sieve per continuare la preparazione). Ricordiamo che nel corso della settimana di lavoro a Moena, i portieri della Primavera avevano lavorato con mister Nicola Melani, “prestato” per l’occasione dalla Fiorentina Women’s.