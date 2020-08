IND. FV, Lovisa lascerà i viola: due le richieste in B

Prima avventura professionale alle porte per il centrocampista della Fiorentina Primavera Alessandro Lovisa: il classe 2001, tra i migliori nell’ultima stagione della squadra dell’ex tecnico Bigica con 17 presenze e 5 gol realizzati, ha già fatto la sua scelta e - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - non rimarrà un altro anno all’interno del settore giovanile, essendo ritenuto anche dal club viola già pronto per confrontarsi con il calcio vero.

Due sono le ipotesi in ballo: andare a giocare in Serie B (dove ci sono due squadre interessate a lui) oppure in C dove la concorrenza sul suo conto invece è tantissima. Nelle prossime ore Lovisa (che sarà squalificato mercoledì 26 per la finale di Coppa Italia) farà le sue scelte ma la sensazione è che il mediano sia intenzionato a confrontarsi con la realtà della serie cadetta. La formula con cui il giocatore lascerà Firenze sarà in ogni caso quella del prestito, visto che il centrocampista è ritenuto un interessantissimo prospetto per il futuro della Fiorentina.