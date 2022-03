IND. FV, Franchi: in quota il progetto giapponese?

L'evento organizzato dal Comune di Firenze dove verrà svelato il progetto vincitore del concorso internazionale indetto per il restyling dello stadio Artemio Franchi inizierà alle 18.00 a Palazzo Vecchio, ma in città circolano già le prime voci su chi sia in vantaggio per il successo finale. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, un architetto giapponese, nome importantissimo, sembrerebbe il favorito per la vittoria, ma l'ultima decisione sarà presa tra poco più di un'ora con altri architetti italiani, fiorentini e uno francese che potrebbero ribaltare i pronostici ed avere il sopravvento sul prestigioso collega.