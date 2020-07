IND. FV, Formazione: forfait Castro. Venuti...

Beppe Iachini costretto a cambiare ancora la formazione di questa sera rispetto alla gara di Parma, non solo per le assenze di Pezzella (squalificato) e Benassi (infortunato) che erano titolari appunto domenica ma anche perché alcuni giocatori sono usciti malconci da quella gara. Infatti secondo quanto appreso da Firenzeviola.it non partirà titolare Castrovilli che era uscito zoppicante dal Tardini per una botta alla caviglia e che per precauzione partirà dalla panchina, così come Pulgar e Dalbert sono affaticati. Iachini ha atteso fino alla fine per decidere con lo staff medico, ma dovrà fare a meno almeno inizialmente dei tre giocatori. Nel suo 3-4-3 (che diventa un 3-5-2 vista la posizione di Chiesa, largo rispetto ai due attaccanti Vlahovic e Ribery) a centrocampo trovano posto Badelj e Duncan in mezzo e Lirola e Venuti sulle corsie, con il terzino spostato a sinistra.