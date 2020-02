IND. FV, Ecco chi ha avuto la febbre in settimana

Beppe Iachini ha accennato in conferenza stampa che alcuni giocatori della Fiorentina hanno avuto problemi influenzali durante la settimana. Come raccolto da FirenzeViola.it, i giocatori alle prese con la febbre sono stati Erick Pulgar, Marco Benassi e Pol Lirola. Come affermato anche dal tecnico comunque, non ci dovrebbero essere problemi per una loro presenza domani sera.