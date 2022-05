IND.FV, Coda per Aquilani: ma le idee e il contratto...

Un incontro con la Fiorentina per definire meglio il futuro. E' quello che, a fine stagione, vedrà protagonista Vincenzo Italiano ma allo stesso tempo anche Alberto Aquilani. L'allenatore della Primavera, reduce da quattro trofei vinti in appena due anni con la formazione Under-19, ha lasciato il segno in questa stagione e sono tante le squadre di Serie A che starebbero pensando al Principino per la loro Primavera. Dalla Roma (ma l'addio di De Rossi è tutt'altro che certo), all'Inter (Chivu infatti non ha convinto) fino al Milan, che con Giunti si è salvato all'ultima giornata.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, tuttavia, Aquilani ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina (scadenza fissata nel giugno 2023) e prima di definire il suo futuro l'ex numero 10 dovrà prima incontrare la società, in particolare il responsabile del settore giovanile Angeloni e il dg Barone. Al momento l'orientamento del tecnico (e del suo entourage) sarebbe quello di iniziare un percorso in qualità di allenatore di squadre professioniste, possibilmente in una grande piazza di C o in Serie B (anche se Aquilani non ha ancora il patentino Master e dovrà conseguirlo nei prossimi mesi).

Difficilmente dunque, visto il legame che Aquilani ha con la Fiorentina, il prossimo passo della nuova carriera dell'ex centrocampista sarà sulla panchina di un'altra Primavera, visto che oltre al contratto ancora in essere coi viola le ambizioni del mister sono già altre. L'appuntamento con la società, in ogni caso, è fissato per dopo la fine della Serie A.