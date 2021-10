IND. FV, Buone notizie: tamponi squadra negativi

Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la positività dell'argentino, sono tutti negativi. Per cui, nessuna ulteriore assenza in vista della gara di stasera contro la Lazio.