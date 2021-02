IND. FV, Bonaventura oggi è rimasto a riposo

Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena ai campini. Ad inizio della prossima settimana nuovi esami per capire se l'ex Milan sarà in grado di aggregarsi ai compagni per la sfida contro l'Udinese di domenica prossima.