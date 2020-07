IND. FV, Badelj avanti su Pulgar per la sfida a Lecce

Sono in netta crescita le quotazioni di Milan Badelj per un posto al centro del campo domani contro il Lecce. Come raccolto da FirenzeViola.it, proseguendo nella consueta alternanza in mediana, Iachini dopo aver schierato Pulgar contro l'Hellas Verona, per la delicata sfida del Via del Mare pare intenzionato a schierare il centrocampista croato. In quella che potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni con la maglia viola addosso.