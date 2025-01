FirenzeViola Il Napoli accelera per Comuzzo. Incontro in corso con il suo agente Minieri

Il Napoli spinge per avere Pietro Comuzzo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it c'è un incontro in corso a Milano tra l'agente del giocatore, Michelagelo Minieri, e il direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna. Ieri le parti si sono confrontate nell'ottica di avvicinarsi economicamente, oggi si proverà a trovare la quadra di un'operazione già ben avviata e che permetterebbe agli azzurri di portare a casa un nuovo innesto per la difesa.

La richiesta della Fiorentina è di 35 milioni, per adesso il Napoli è fermo a una proposta da 30 milioni comprensivi di bonus. In queste ore le parti potrebbero avvicinarsi sensibilmente, arrivando anche a un'intesa di massima. Per il momento - ribadiamo - è in corso un vertice che può rivelarsi molto efficacie.