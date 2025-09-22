Il Como ha un'identità che la Fiorentina si sogna: il commento della Gazzetta

Casualità. Non che il Como abbia trovato il gol della vittoria al 94', ma che la Fiorentina fosse ancora aggrappata al pareggio quando mancavano un paio di minuti alla fine. Questo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport a proposito della sfida del Franchi. La rosea celebra un Como in versione super, a poco serve il vantaggio della Viola al 6' se non a illudere i 21mila presenti. La squadra di Cesc Fabregas ha nascosto palla agli avversari dal 30' in poi, subendo da prima la rete di Mandragora e poi ribaltando tutto anche grazie a un super Nico Paz: due assist per il dieci, prima su punizione per il colpo di testa di Kempf, poi per lanciare in campo aperto il nuovo entrato Addai che in pieno recupero regala i tre punti agli ospiti.

La Fiorentina, scrive il quotidiano milanese, si inchina al mancino di Paz. E il Como ha l'identità che la squadra di Stefano Pioli, per adesso, si sogna. Poche idee, buon approccio ma poi si è vista tutta la difficoltà della Fiorentina nel produrre qualcosa. Il Como si è preso alla fine ciò che ha meritato.